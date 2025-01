"Mistura de Sinner e Kuerten": como a imprensa internacional repercutiu a vitória de João Fonseca

Tenista brasileiro está disputando seu primeiro Grand Slam. WILLIAM WEST / AFP

O Brasil já está "Fonsequizado" há tempos e parece que o mundo está começando a estar também. Depois da vitória de João Fonseca contra Andrey Rublev, número 9 no ranking da ATP, na última terça-feira (14), inúmeros veículos de fora do Brasil se renderam ao talento do brasileiro de 18 anos.

A primeira repercussão foi do perfil oficial do Australian Open, que definiu o triunfo como o "nascimento de uma estrela". Esta foi a primeira vitória de João em uma chave principal de Grand Slam, a principal categoria de torneio no circuito profissional.

Um dos principais jornais da Europa, o Marca, da Espanha, disse que João é a mistura de Janik Sinner, italiano número 1 do mundo, com Gustavo Kuerten, o Guga, vencedor de Roland Garros em três oportunidades.

"O Brasil se ilude com João Fonseca: uma mistura de Sinner e Gustavo Kuerten”, escreveu em sua manchete no site.

"Aos que pensavam que não havia vida no tênis além do 'Big Three' erraram. A Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que, além do tênis ainda são carismáticos, se uniu a nova sensação do tênis sul-americano", completou o veículo na matéria.

O The Athletic, dos Estados Unidos, publicou um perfil de João na terça. Além de mostrar como está a adaptação à rotina do circuito profissional, o portal também fala dos feitos do brasileiro logo aos 18 anos.

"A comparação óbvia com um jogador de ponta é Sinner, número 1 do mundo, dado o grande saque de Fonseca, potência na base e uma leve timidez na quadra e fora dela", detalhou.

João enfrenta o italiano Lorenzo Sonego na segunda rodada do Australian Open. O duelo será na madrugada da próxima quinta-feira (16), com horário estimado para 3h30min (Brasília). Caso chova, o jogo pode atrasar em virtude da quadra ser aberta.

Leia Mais João Fonseca x Lorenzo Sonego: horário e onde assistir ao jogo do Australian Open