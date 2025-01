Alcaraz elogia João Fonseca após primeira vitória em Grand Slam do brasileiro: "É alguém com quem preciso me preocupar"

João Fonseca segue encantando o mundo. O brasileiro venceu Andrey Rublev , nono do mundo no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), em sua estreia em chaves principais de Grand Slams. O resultado rendeu elogios para o carioca de 18 anos.

Depois de vencer Yoshihito Nishioka, Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, foi questionado se havia assistido a partida de João e enalteceu a atuação do brasileiro.

— É alguém com quem preciso me preocupar, ele vai crescer e estamos apenas no começo do ano. Foi apenas uma vitória em Grand Slam, mas com certeza ele vai continuar assim. Vamos colocar João Fonseca entre os nomes dos melhores jogadores muito em breve — disse o espanhol.