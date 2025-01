Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 15 de janeiro

Nesta quarta (15), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 15/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Entre tudo que amarra sua alma ao passado e aquilo que chama do futuro, está sua alma, suportando a tensão e não sabendo bem como agir. Respire fundo e alivie a tensão, é desnecessário ceder à urgência. Tudo com serenidade.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se houvesse razão verdadeira no ser humano, deixaria de haver conflitos também, mas por enquanto as pessoas discutem e arvoram argumentos aparentemente racionais, porém, na verdade se comportam passionalmente.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Grande parte da tensão que sua alma experimenta na atualidade não é provocada por nenhum evento pessoal, porque é a síntese do que acontece no mundo. Procure aceitar a tensão sem necessidade de a interpretar.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Como vai ser possível acomodar todas as novidades que acontecem, de modo a não provocar distúrbios desnecessários? Provavelmente isso seja mais fácil do que parece agora, quando ainda não foi feito nenhum movimento.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

As razões que as pessoas arvoram não têm nada de racionais, são puramente passionais, mas elas não querem aceitar essa condição, por isso se desdobram em argumentos e justificativas para explicar o inexplicável.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Estar bem com as pessoas não quer dizer que você deva concordar com tudo e aceitar qualquer coisa que venha delas. Você pode discordar, mas dessa vez tenha o cuidado de o fazer com elegância e cordialidade.