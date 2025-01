Aravena e Monsalve ganham espaço no Grêmio seis meses depois da chegada

Aravena começa 2025 como titular. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Seis meses depois do anúncio, Monsalve e Aravena se mostram cada vez mais candidatos a protagonistas no Grêmio. A dupla está em alta com a comissão técnica de Gustavo Quinteros, e a expectativa é de maior protagonismo na segunda temporada no Brasil.

A jornada de Monsalve começou com mais estrondo, mas quem terminou 2024 como titular e também está bem cotado para seguir iniciando jogos em 2025 é Aravena.

O chileno talvez tenha sido o movimento de menor repercussão de uma janela de transferências que teve Arezo, Monsalve e Braithwaite junto a ele. Mas o ex-atacante da Universidad Católica conquistou espaço aos poucos.

Ele estreou nos acréscimos da vitória sobre o Cuiabá. Uma semana depois, foi titular no time alternativo escalado para enfrentar o Bahia. Oito dias depois, entrou nos minutos finais e deu o passe para Monsalve marcar o gol da vitória sobre o Criciúma.

A oportunidade seguinte demorou mais de um mês para aparecer. Escalado contra o Botafogo, teve rendimento elogiado por cumprir a missão tática. E depois não saiu mais do time até o fim do Brasileirão. Nos últimos nove jogos que fez como titular, marcou dois gols e deu uma assistência, rendimento que o levou de volta para as convocações da seleção do Chile.

No caso de Monsalve, seu início foi promissor, mas o fim do ano terminou com baixo rendimento. Logo em sua estreia, marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR. Na partida seguinte, deu assistência na vitória sobre o Cuiabá. As boas atuações o alçaram à titularidade, em uma adaptação de sistema tática feita por Renato para que ele e Cristaldo jogassem juntos. Ele marcou gols contra Criciúma e Bragantino.

Porém, uma expulsão contra o Botafogo o fez perder pontos com a comissão de Renato. E o rendimento também não justificou muitas oportunidades. Terminou o ano na reserva de Cristaldo.

Os números de Monsalve e Aravena:

Monsalve

21 jogos (1.035 minutos)

3 gols

1 assistência

Aravena

16 jogos (771 minutos)

2 gols

2 assistências