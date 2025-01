Ruud perde para Mensik e é eliminado na 2ª rodada do Aberto da Austrália

O tenista norueguês Casper Ruud, número 6 do mundo, foi derrotado nesta quarta-feira (15) pelo jovem tcheco Jakub Mensik (N.48) e se despediu do Aberto da Austrália na segunda rodada.

Três vezes finalista de Grand Slams, duas em Roland Garros e uma no US Open, Ruud nunca passou das oitavas de final em Melbourne (2021). No ano passado, foi eliminado na terceira rodada pelo britânico Cameron Norrie.

Mensik, uma das grandes promessas do tênis mundial, chega pela segunda vez consecutiva à terceira rodada de um Grand Slam, depois de conseguir o feito no US Open do ano passado.