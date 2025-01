Voluntários tiram escombros do bairro nobre de Palisades após incêndios em Los Angeles

Fortes incêndios continuam devastando a cidade de Los Angeles, mas Chuck Hart e sua equipe de construção trabalham como voluntários há dias para retirar os escombros carbonizados que cobrem as ruas do bairro nobre de Pacific Palisades e tentar reconstruí-lo.

"Faremos tudo o que for possível para que este local volte a funcionar o mais rapidamente possível", afirma Chuck.

- "Rock and roll" -

"Ficamos na minha casa. Dormimos no chão, em meus tatames de jiu-jitsu, em meus sofás, em minhas camas (...) Não tem água quente, a água dos chuveiros é fria, 31 sujeitos... É terrível", explica o voluntário.

Ao saber que a casa de sua mãe estava ameaçada pelas chamas, Chuck Hart disse à sua equipe que "parasse de trabalhar" e a mobilizou para proteger a propriedade usando mangueiras d'água. Foi como "rock and roll" para a equipe.

"Estávamos apagando incêndios e depois percorremos todas as casas... Limpando escombros nas ruas. Não paramos desde então", relata.

No entanto, parece contar com a aprovação da polícia e dos bombeiros, que percorrem as ruas em busca de situações conflituosas ou de saqueadores.