Inter x México: onde assistir, horário e escalações 

Inter e México se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h, em amistoso de pré-temporada . O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A partida serve para o Colorado como preparação para o Gauchão . Além disso, ambas as equipes devem lançar seus respectivos uniformes no amistoso.

Prováveis escalações para Inter x México

Arbitragem para Inter x México

Onde assistir a Inter x México

Como chegam Inter e México

Inter

O primeiro teste do Inter na temporada deverá ter as estreias dos contratados Ronaldo e Vitinho . Desfalques certos são o goleiro Rochet , o zagueiro Rogel e os meia-atacantes Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, todos lesionados. O lateral-esquerdo Bernabei não deve atuar também por conta da indefinição sobre sua apresentação ao Inter .

México

A seleção mexicana não convocou seus principais jogadores , sendo c hamados apenas atletas que atuam no México . Apesar disso, essa é uma boa chance para eles mostrarem para o técnico Javier Aguirre que merecem oportunidades nas principais partidas.

Ingressos para Inter x México

Tabela com valores de ingressos para Inter x México.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.