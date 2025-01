Rochet sofre lesão e desfalcará o Inter nos primeiros jogos da temporada

Goleiro sofreu uma tendinose no joelho esquerdo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter divulgou um boletim médico, nesta segunda (13), sobre as condições físicas de quatro jogadores: Rochet, Tabata, Gabriel Carvalho e Rogel. A principal novidade é a lesão em Rochet. O uruguaio desfalca o time nas primeiras partidas da temporada.

O goleiro teve tendinose no joelho esquerdo, lesão constatada na reapresentação em 6 de janeiro, no CT Parque Gigante, durante a realização de testes e exames clínicos. Não há prazo para a recuperação, mas ele será baixa nos primeiros jogos do ano.

O Inter também confirmou que Gabriel Carvalho passará por cirurgia. O garoto de 17 anos sofreu um pisão em jogo-treino pela seleção sub-20 e fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo. De acordo com apuração de Zero Hora, a previsão de retorno é de cerca de oito semanas.

Outra informação confirmada é o desconforto muscular em Bruno Tabata. O meia-atacante realizará reforço muscular para ter plenas condições físicas para atuar. A liberação para jogos será permitida somente quando estiver pronto.