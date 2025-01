Os destaques das vitórias do Inter nos dois Gre-Nais das categorias de base

Inter começou o ano bem nos clássicos das categorias de base. Pedro Mello / Web Notícias Alegrete

Os guris do Celeiro de Ases começaram a temporada com vitórias em Gre-Nais por duas categorias diferentes. O Inter venceu o Grêmio no sábado (11) pela Copa Santiago sub-17 e no domingo (12), pelo Efipan sub-15.

Na competição disputada na Região Central do Estado, o Colorado ganhou do Tricolor por 2 a 1, de virada.

Já no jogo pelo torneio realizado na Fronteira Oeste do RS, a vitória foi de 2 a 0, em duelo marcado por expulsão, invasão de campo e pênalti na reta final.

Destaques do Inter no Gre-Nal da Copa Santiago

Os dois gols foram marcados justamente pelos dois melhores jogadores da partida: o zagueiro Evertow e o atacante Jackson. Vale ressaltar também a boa atuação do lateral-esquerdo Alisson.

Evertow, 17 anos — completa 18 em fevereiro — se mostrou seguro na defesa e chegava bem ao ataque. Ele já disputou a Copa São Paulo na categoria de cima, e também treinou com o grupo principal no fim do ano passado.

Alisson Rodrigues, 16, é um lateral com grande predomínio pelo lado esquerdo do campo. Veloz, driblador e com bom passe, o camisa 6 tem chamado a atenção nesta edição da Copa Santiago.

Já o atacante Jackson, 17, referência ofensiva do Inter na categoria, tem um bom pivô e arrancada para receber bolas longas. Além destas virtudes, a mais importante é seu faro de gol.

Melhores jogadores colorados no Gre-Nal do Efipan

Autor do primeiro gol, Cycero Rangel foi um dos grandes destaques da vitória no clássico sub-15. Ao lado dele, Victor Rossi, camisa 10 da equipe, dominou o meio-campo do duelo.

Cycero Rangel tem somente 14 anos e já conta com uma grande capacidade para armar jogadas no meio-campo. Com toques rápidos, o jovem tem facilidade em se desvencilhar da marcação e aparecer novamente no ataque como uma opção para os companheiros.

Victor Rossi, também da geração 2010, é o típico camisa 10. Boa capacidade de orquestrar o jogo, parando a bola e armando as jogadas, são suas principais características.

Além dos dois meias, vale citar o atacante Théo Brasil, forte e perigoso, sempre atraindo a defesa para os companheiros ganharem espaço. É o artilheiro do Colorado no Efipan, com seis gols, apesar de não ter marcado no Gre-Nal.

