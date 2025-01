Caxias do Sul terá voo direto para o Rio de Janeiro a partir de maio 

Atualmente, o Aeroporto de Caxias do Sul conta com três voos diários. Porthus Junior / Agencia RBS

A assessoria de imprensa da Gol confirmou na manhã desta terça-feira (14) a implantação de um novo voo no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. A partir de 6 de maio, a companhia vai operar uma ligação entre a Serra e o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Leia Mais Aeroporto de Caxias do Sul terá pista reformada pela mesma empresa responsável pela restauração do Aeroporto Salgado Filho

Serão duas frequências semanais, que vão ser a única ligação direta entre a região e a capital carioca. Conforme a companhia, os voos atenderão à crescente demanda turística, tanto dos cidadãos do Rio Grande do Sul, interessados em conhecer as belezas do Rio de Janeiro e do litoral fluminense, quanto dos cariocas desejosos de explorar os atrativos turísticos da Serra. Os voos serão operados por aeronaves Boeing 737 Max 8, com capacidade para até 176 passageiros.

Atualmente, o Aeroporto de Caxias do Sul conta com três voos diários: um da Gol, que vai até o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista; um da Azul, que vai a Campinas; e um da Latam, que liga a região ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante o fechamento do Salgado Filho pela enchente, o Hugo Cantergiani chegou a ter oito voos diários.