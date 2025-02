Exército envia 117 jovens caxienses para prestação do Serviço Militar em São Gabriel

Falta de efetivo na Região da Campanha foi motivo para o deslocamento de jovens caxienses para cumprir o serviço militar. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Dos mais de 500 pré-selecionados, o Exército Brasileiro definiu neste mês o envio de 117 jovens alistados em Caxias do Sul para prestar o Serviço Militar Obrigatório na cidade de São Gabriel, na Região da Fronteira. É a primeira vez nos últimos anos que um contingente numeroso de jovens da Serra é deslocado para servir em outra região.

O primeiro contingente, formado por 60 recrutas, embarcou na semana passada, e foi destinado ao 9º Regimento de Cavalaria Blindado (9º RCB). Na próxima quarta-feira (5) vão ser enviados mais 57 jovens, que vão se juntar ao 6º Batalhão de Engenharia de Combate (6º BE Cmb) e à 13ª Companhia de Comunicações Mecanizadas (13ª Cia Com Mec). Eles ainda vão passar por um processo de adaptação e avaliação final durante 30 dias, e quem não for aprovado vai retornar a Caxias do Sul. Os demais vão prestar o serviço militar durante um ano.

São Gabriel tem cerca de 60 mil habitantes e historicamente há falta de soldados para completar o quadro das três unidades militares lá sediadas. Esta situação é suprida por outras cidades do Estado, e normalmente o contingente extra designado para aquele município era composto por residentes no Vale do Taquari. Como esta região foi bastante afetada pela enchente de maio, o Comando Militar do Sul decidiu buscar efetivo excedente na Serra.

De acordo com Catarina Müller, secretária da Junta de Serviço Militar de Caxias do Sul, o processo acabou gerando uma grande movimentação no órgão, pois normalmente os alistados na cidade são destinados a servir no 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe). Ela também explica que houve reações variadas entre os convocados.

— Apareceu um pouco de tudo. Alguns querem ir, mas muitos não gostaram. A gente sempre mandou alguns para Santa Maria, mas nunca em um efetivo tão grande. Foi nosso primeiro ano onde tivemos um contingente tão grande de jovens selecionados para ir a outra cidade — informa Catarina.