Caxienses podem ser enviados para cumprir serviço militar na Região da Campanha

Seleção final dos convocados para servir em São Gabriel será feita em Caxias, no 3º GAAAe. Marcelo Rodrigues Guisolfi / divulgação

Nos últimos dias, cerca de 500 jovens que se alistaram em Caxias do Sul durante 2024 receberam por e-mail a notícia de que foram designados para prestar o Serviço Militar Obrigatório na cidade de São Gabriel, na Região da Campanha. Na manhã desta segunda-feira (13), a assessoria de comunicação do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe) emitiu uma nota de esclarecimento sobre o fato, e orientou sobre os próximos passos.

São Gabriel tem cerca de 60 mil habitantes e três unidades do Exército, e historicamente há falta de soldados para completar o quadro anual. Esta situação é suprida por outras regiões do Estado, e normalmente o contingente extra designado para aquele município era composto por residentes em municípios como Lajeado e Cruzeiro do Sul.

No entanto, como estas cidades foram extremamente afetadas pela enchente de maio, houve maior dificuldade de completar o efetivo. Por isso o Comando Militar do Sul decidiu buscar efetivo em outros pontos, como a 3ª Região Militar, onde está Caxias. A nota informa que a medida está amparada na legislação que regula o Serviço Militar no Brasil e que prevê que todo cidadão brasileiro em idade de alistamento pode ser designado para qualquer unidade militar do território nacional, conforme as necessidades das Forças Armadas.

O comandante do 3º GAAAe, tenente-coronel George Koppe, ressalta que, neste momento, não há necessidade de deslocamento dos selecionados até São Gabriel. Ele informa ainda que os representantes das unidades militares daquela região virão até Caxias do Sul para realizar o processo seletivo em datas que ainda serão informadas.