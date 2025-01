Norueguesa de 21 anos é a mais jovem a chegar sozinha o Polo Sul

Karen Kyllesø, nascida em 9 de maio de 2003, viajou cerca de 1.130 km em quase 54 dias no continente antártico.

Roald Amundsen foi o primeiro a chegar ao Polo Sul em 1911, após uma corrida trágica com o britânico Robert Scott, que morreu de frio e exaustão, junto com seus companheiros, no caminho de volta.