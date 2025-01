Gabriel Jesus vinha sendo importante na equipe inglesa. Paul ELLIS / AFP

A direção do Arsenal confirmou, nesta terça-feira (14), que Gabriel Jesus deve ficar de fora do restante da temporada. O brasileiro vai passar por uma cirurgia no joelho esquerdo.

O atacante se machucou no clássico com o Manchester United, no domingo (12). Posteriormente, foi constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior.

O clube não revelou o tempo de recuperação do atleta.