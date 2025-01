Cristiano Ronaldo deve renovar com Al-Nassr por mais uma temporada e receberá salário anual na casa do bilhão

Atual contrato de Cristiano Ronaldo encerra em junho. Al-Nassr / X, Divulgação

Um dos responsáveis pela chegada de grandes craques na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo deve permanecer mais uma temporada no país atuando pelo Al-Nassr. Segundo a imprensa local, o português, que completa 40 anos no dia 5 de fevereiro, teria aceitado a oferta do clube para permanecer até junho de 2026. O novo acordo deve render para CR7 mais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão, na cotação atual) ao ano.

A imprensa saudita também informa que um dos motivos da renovação foi uma promessa do Al-Nassr para o português. Cristiano Ronaldo exigiu que o clube faça contratações de peso na próxima janela de transferências, para poder rivalizar com o Al-Hilal, de Neymar, e o Al-Ittihad, de Benzema, nas principais competições do país e do continente.

O contrato atual de Ronaldo vai até junho de 2025 e ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer time do mundo. Porém, a ideia dele é permanecer no Al-Nassr, clube o qual defende de dezembro de 2022.