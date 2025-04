Meia do Caxias projeta disputa na Série C do Campeonato Brasileiro

Nicholas participou de 11 jogos com a camisa do Caxias até agora. Porthus Junior / Agencia RBS

Tá chegando a esperada hora da estreia. O Caxias tem menos de duas semanas paras começar a Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo será diante do Floresta-CE, no Estádio Centenário.

Durante a intertemporada, o foco foi na preparação. Nos próximos dias, o técnico Luizinho Vieira começa a concentrar o trabalho em cima do jogo inicial na competição nacional.

O meia Nicholas, 24 anos, é uma das opções para o técnico grená visando a Série C. Na primeira parte do ano, foram 11 jogos e um gol. Agora, a preparação é voltada ao grande objetivo da temporada.

— Tivemos um tempo um pouco maior para se preparar, para corrigir tudo o que tivemos no Gauchão e na Copa do Brasil. Neste primeiro momento, a gente está focando bastante no Caxias. Não estudamos muito ainda o Floresta, mas sabemos de algumas características da equipe deles, até porque agora tivemos a chegada do Andrew, que estava lá, passa algumas informações — afirmou o meia Nicholas, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Durante os primeiros meses do ano, e os jogos do Gauchão e Copa do Brasil, Nicholas demonstrou ser polivalente. O meio-campista atuou em posicionamentos diferentes para ajudar o time grená.

— Eu joguei bastante de meia e de ponta, as minhas principais posições, e eu não tenho uma preferência. Acredito que o jogador tem que se adaptar ao que o treinador está pedindo, porque vai ser bom para o treinador e para a equipe, e eu tento fazer isso. Onde o Luizinho achar que eu tenho que jogar, vou estar pronto para ajudar. Aqui no Caxias, comecei jogando de ponta, joguei alguns jogos por dentro também, é onde eu gosto de jogar, não tenho nenhuma dificuldade. Então, procuro trabalhar, procuro dar o meu máximo, para poder ajudar a equipe — avaliou, que completou sobre as suas funções:

— Acredito que quando o atleta joga de beirada, ele ajuda um pouco mais na marcação, porque a gente tem que ajudar bastante o lateral, que acaba subindo, e às vezes tem um pouco de dificuldade para retornar, então às vezes a gente tem que cobrir o lateral, e não só para cobrir, mas para ajudar também defensivamente, quando a gente está sem aposta de bola, então acredito que de ponta, o jogador acaba que marca mais, mas acho que o meio campista também tem que estar marcando, acho que hoje o futebol mudou muito, muito do que era antigamente, então em todas as posições a gente tem que estar bastante focado para jogar com e sem a bola, isso que o Luizinho pede bastante para a gente, e vem corrigindo a gente bastante, em relação a isso nos treinamentos.

Antes de atuar pelo Caxias, Nicholas teve passagem pelo Ferroviário-CE. E antes, ainda no São José-SP, em 2023 e 2024, foram 62 jogos e 12 gols marcados.