Como o Inter avalia a vitória do Atlético Nacional sobre o Nacional pelo grupo da Libertadores

Kevin Viveros comemora gol sobre o Naciona-URU. Atlético-COL visitará o Beira-Rio no dia 10 de abril. JAIME SALDARRIAGA / AFP

Antes de estrear na Libertadores contra o Bahia, o Inter teve uma amostra sobre os demais adversários do Grupo F. Hospedados no hotel em Salvador, dirigentes e membros da comissão técnica assistiram à vitória do Atlético Nacional por 3 a 0 sobre o Nacional, em Medellín, e tiveram as primeiras impressões sobre os próximos rivais.

Em um primeiro momento, foram feitos elogios à força física dos colombianos, que construíram o placar com gols de Hinestroza, Viveros e Morelos. A equipe comandada pelo argentino Javier Gandolfi visitará o Beira-Rio no dia 10 de abril, pela segunda rodada do torneio.

Crise no Nacional-URU

Ao mesmo tempo, há uma cautela sobre fazer análises definitivas da equipe. A ressalva se deve ao mau momento vivido pelo time de Montevidéu, que não vence há três jogos pelo campeonato uruguaio e ocupa um modesto 7° lugar.

A crise foi acentuada com a saída do técnico Martin Lasarte às vésperas da estreia na Libertadores, fazendo com que o interino Martin Ligüero fosse o comandante em Medellín. O primeiro confronto do Inter com o clube do Uruguai ocorre no dia 22 de abril, em Porto Alegre.

"Não dá para ser definitivo"

— Não sei se os colombianos estão tão bem ou se os uruguaios é que estão muito mal. Não dá para ser definitivo neste momento. É só o início da competição — avaliou um dirigente colorado ouvido pela reportagem.