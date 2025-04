Braithwaite termina jogo do Grêmio na Sul-Americana mancando e vira dúvida para a próxima partida

O Grêmio venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 na primeira rodada da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (2), em jogo disputado no Paraguai. Apesar da vitória, um lance preocupou o torcedor gremista nos últimos segundos do jogo .

Enquanto o Tricolor administrava o resultado e trocava passes, esperando o apito final, o centroavante Braithwaite começou a mancar e não conseguiu dominar uma bola que foi em sua direção. O dinamarquês foi o autor do gol da vitória e retornou ao time de forma antecipada após uma lesão no adutor longo da coxa direita.

Em entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Gustavo Quinteros revelou que o centroavante teve uma pequena entorse no tornozelo e que será reavaliado em Porto Alegre. Segundo o técnico, ele teria pisado errado no chão após um pulo.