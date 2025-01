Com ausências importantes, confira os relacionados do Boca Juniors para enfrentar o Juventude

Boca Juniors iniciou a pré-temporada no dia 2 de janeiro.

O Juventude enfrenta o Boca Juniors, em amistoso, nesta quarta-feira (15), às 20h, no Estádio San Nicolás, em San Nicolás de Los Arroyos, província de Buenos Aires. O clube argentino divulgou os relacionados. O zagueiro Rojo e o atacante Cavani ficaram de fora.

O técnico Fernando Gago, que assumiu o time em outubro do ano passado, relacionou 22 jogadores para o amistoso. O único reforço que está na lista para o jogo é o o chileno Carlos Palacios, atacante que chegou do Colo Colo e que já atuou no Brasil, pelo Inter. Os experientes Marcos Rojo e Edinson Cavani foram ausências das opções para o jogo.