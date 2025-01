Confira a lista de relacionados do Juventude para amistoso com o Boca Juniors

Lateral Alan Ruschel destacou importância do confronto desta quarta-feira (15) para atletas e instituição. Fernando Alves / E.C. Juventude

Não vale título, sequer três pontos. Mas o torcedor jaconero sabe que a partida entre Juventude e Boca Juniors, nesta quarta-feira (15), é daqueles momentos pra se guardar eternamente na memória. Principalmente porque será o primeiro encontro alviverde com uma das maiores potências do futebol sul-americano.

O amistoso internacional ocorre às 20h, no Estádio San Nicolás, em San Nicolás de Los Arroyos, província de Buenos Aires. Na arquibancada, apenas se ouvirão as vozes de 25 mil torcedores do Boca Juniors, uma vez que não houve venda de ingressos para a papada.

— É muito importante não só para nós jogadores, mas para o clube também, para fazer um jogo desse nível, de jogar contra um time do tamanho do Boca Júniors — avaliou o experiente Alan Ruschel, um dos atletas com maior identificação com a camisa alviverde.

E o time de Fábio Matias chega preparado para o teste de luxo que acontecerá 12 dias depois do início da pré-temporada. O jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas, no fim de semana, serviu como aquece para o duelo com os argentinos.

— Embora seja um amistoso é sempre legal e importante na carreira de cada um estar jogando contra um time como o Boca Juniors. Estamos nos preparando bem, sabendo que vamos enfrentar uma grande equipe do outro lado — completou Ruschel.

E para o técnico Fábio Matias, o confronto com os hermanos servirá como último teste da equipe antes da estreia no Gauchão, diante do Ypiranga, no dia 22.

— Nós estamos levando praticamente duas equipes, mais um ou outro jogador para que a gente consiga fazer trocas, pra fazermos um jogo competitivo, combativo, porque jogar com com o Boca é um privilégio nesse momento — destacou o técnico alviverde.

O último treino antes do amistoso ocorreu na manhã desta terça-feira (14), no CT do clube. A delegação deixou Caxias do Sul por volta das 15h15min com destino até Porto Alegre. O voo que levará o grupo alviverde até a Argentina está marcado para às 20h.

Na lista de relacionados, a ausência ficou por conta do zagueiro Danilo Boza que está em negociações com o futebol japonês. Por opção, o centroavante Caíque não foi relacionado.

Com base na primeira formação utilizada contra o Sindicato, um provável time do Ju teria: Marcão (Gustavo); Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Felipinho (Ruschel); Dudu Vieira, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Erick Farias e Gabriel Taliari (Gilberto).

Confira os relacionados do Juventude para o amistoso: