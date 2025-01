Zagueiro do Juventude recebe proposta do futebol japonês e clube sondou volante ex-Corinthians

Danilo Boza em treinamento da pré-temporada alviverde em 2025. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Na véspera do amistoso internacional diante do Boca Juniors, o Juventude não relacionou o zagueiro Danilo Boza para o confronto desta quarta-feira (15) na Argentina. O defensor recebeu uma proposta do futebol japonês e analisa uma possível saída do Alfredo Jaconi.

Com contrato até o fim de 2025, Danilo Boza e a direção do Juventude começaram a tratar ainda em dezembro de uma extensão do vínculo até o fim de 2026. Contudo, o diretor-executivo do Verdão, Júlio Rondinelli, revelou que as conversas pararam porque clube e o atleta de 26 anos decidiram esperar por uma proposta até o fechamento da primeira janela de transferências de 2025.

— O Boza sabe do interesse do Juventude, mas ao mesmo tempo é um jogador que tem as suas ambições, principalmente de jogar fora do Brasil. Então, o dia que o Juventude receber uma proposta significativa, seja por qualquer um dos jogadores, a gente sempre vai avaliar — avaliou Rondinelli.

O dirigente ainda destacou que o clube precisaria de um ou dois zagueiros. O segundo nome viria se a venda de Boza ocorresse.

O clube japonês estaria disposto a bancar os valores da multa rescisória do contrato de Danilo Boza com o Juventude. Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas a negociação está em andamento.

Volante colombiano esteve na mira

Cantillo atuou no Corinthians entre 2020 e 2023. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Enquanto define a venda de Danilo Boza, o Juventude sondou alguns jogadores para reforçar o meio-campo. Um volante estrangeiro foi procurado pelo clube. E o nome seria o de Victor Cantillo, de 31 anos, que esteve em 2024 no Júnior-COL, que acertou com o Huracán, da Argentina.

O colombiano já atuou no futebol brasileiro entre 2020 e 2023, pelo Corinthians. Foram 116 partidas com a camisa do Timão, com dois gols e cinco assistências.