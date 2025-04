Exposição em Paris mostra vestígios milenares de Gaza

O Instituto do Mundo Árabe em Paris inaugura uma exposição na quinta-feira para "devolver a Gaza toda sua história", com peças arqueológicas que atestam o passado glorioso deste território agora submetido a uma guerra sangrenta.

Gaza é um encruzilhada comercial, ponto de encontro entre a Ásia e a África. "Durante milênios, foi o destino da rota das caravanas, um porto que desenvolveu sua própria moeda", explicou à imprensa a curadora da exposição, Elodie Bouffard.

'Tresors sauves de Gaza - 5000 ans d'histoire' (Tesouros resgatados de Gaza, 5.000 anos de história") é o título desta retrospectiva que, até 2 de novembro, reúne peças como um vaso de 4.000 anos, um mosaico do século VI e uma estátua de Afrodite de inspiração helenística.

Após os ataques do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que deixaram 1.218 israelenses mortos, o Exército lançou uma operação militar que matou mais de 50.000 palestinos.

Usando imagens de satélite, a Unesco documentou danos a 94 locais históricos na Faixa, incluindo o Palácio Pasha, construído no século XIII.

A origem desta exposição vem de outra guerra, a de Israel no sul do Líbano, que eclodiu após repetidos ataques de mísseis do movimento xiita Hezbollah.

No final de 2024, o IMA preparava uma exposição sobre as ruínas do sítio arqueológico de Biblos, no Líbano, que os bombardeios israelenses tornaram inviável.

"Paramos de repente, mas não queríamos desanimar", explica Elodie Bouffard.

O IMA decidiu montar esta exposição de tesouros de Gaza em apenas quatro meses e meio, utilizando 529 peças armazenadas desde 2006 em caixas em Genebra, propriedade da Autoridade Palestina.

Esse patrimônio começou a ser redescoberto após os Acordos de Oslo de 1993.

Em 1995, o Serviço de Antiguidades de Gaza foi criado, iniciando suas primeiras escavações arqueológicas em colaboração com a Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém (EBAF).

Ao longo dos anos, foram descobertos, entre outros, vestígios do Mosteiro de Santo Hilarião, do antigo porto grego de Anthedon e de uma necrópole romana. Esses locais históricos testemunham marcas de várias civilizações, desde a Idade do Bronze até as influências turcas do final do século XIX.

As escavações em Gaza foram interrompidas com a ascensão do Hamas ao poder em 2007 e a imposição do bloqueio israelense.