Como o Caxias entra no mês de estreia na Série C

Pedro Cuiabá foi um dos destaques da equipe grená no começo da temporada.

O Caxias está a menos de duas semanas da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O mês de abril, que começou nesta terça-feira (1), reserva três partidas para o grená na competição nacional: duas em casa, diante de Floresta-CE e Guarani, e contra o Confiança como visitante.

Em meio à preparação para a disputa da Terceira Divisão, o técnico Luizinho Vieira não perdeu nenhum atleta que terminou o Gauchão e a Copa do Brasil, por conta de propostas. Um dos principais jogadores do time na primeira parte do ano, Pedro Cuiabá despertou interesse de outros clubes.

O Cuiabá, clube da Série B, sinalizou com a possibilidade de uma proposta. No entanto, a negociação não evoluiu. A multa rescisória é de R$ 500 mil e o volante tem contrato até o final de 2025 com o Caxias.

O período de intertemporada tem sido importante também para a chegada de reforços. O primeiro nome foi o atacante Andrew, 28 anos, que estava no Floresta-CE. Um extrema que atua preferencialmente pelo lado direito.

Outros nomes que estão acertados são o centroavante Willen Mota, 33 anos, que estava no Água Santa e o atacante Douglas Skilo, 30, que rescindiu com o Santa Cruz. Ambos já estão em Caxias do Sul.

Três jogadores do Criciúma também devem chegar: o volante Eliedson, 22, e os atacantes Eduardo Melo, 23, e Petterson, 21. O último surgiu na base do São Paulo. Os três vêm por empréstimo.

Não vem mais

O atacante Guilherme Beléa, 23 anos, chegaria por empréstimo do Cianorte. No entanto, o jogador não passou nos exames médicos. O volante Paulinho Curuá, de 27 anos, chegou a treinar no Centenário, mas não foi anunciado oficialmente.

No entanto, o volante recebeu uma proposta melhor da Portuguesa-SP e o clube paraense, detentor dos direitos do jogador, vendeu o atleta, que não permaneceu no clube.

Recuperação

O departamento médico, que trabalhou bastante durante o Gauchão, começa a ficar vazio.

O técnico Luizinho Vieira ganhou as opções dos laterais Ronei e Kelvyn, que começaram a intertemporada ausentes com desconfortos musculares. O atacante Gabriel Lima também está recuperado e treina normalmente.

Os volantes Vini Guedes (tornozelo) e Mantuan (adutor da coxa) e o centroavante Welder (coxa) continuam na transição física, após lesões. O Caxias espera ter os atletas à disposição para as primeiras rodadas da série C.

CALENDÁRIO DE ABRIL

:: 12 a 14/4

Caxias x Floresta-CE

:: 19 a 21/4

Confiança-SE x Caxias

:: 26 a 28/4

Caxias x Guarani-SP