Eduardo Leite desiste de comprar um avião a jato para o Estado

O governador Eduardo Leite anunciou nesta quarta-feira (2) que está desistindo de comprar um avião a jato para o Estado. O comunicado ocorreu em postagem nas suas redes sociais.

Segundo Leite, o debate sobre o bom uso do dinheiro público precisa ocorrer. Porém, a partir de "argumentos viciados e equivocados que foram trazidos na política e na imprensa", o governador decidiu encerrar este assunto.

— O debate sobre o bom uso do dinheiro público é legítimo, mas precisa ser feito com responsabilidade, com base na verdade. No entanto, uma vez que esse tema foi contaminado pelos argumentos viciados e equivocados que foram trazidos na política e na imprensa, estou demandando que encerre o processo da compra da aeronave — disse o governador.

Leite garantiu que a aquisição do avião não o atenderia, pois seu mandato finda em 1 ano e 9 meses e a chegada da última aeronave que o governo comprou demorou dois anos para chegar. Porém, a ideia do Piratini era comprar um veículo usado, com previsão de chegada em até seis meses, com chance de ser usado a partir de 2026.

Também havia a possibilidade de o avião ser adquirido com recursos do fundo da enchente, já que ele seria usado para transportar órgãos para doação, pacientes para hospitais, ajuda humanitária em época de calamidade e equipes da segurança pública. O assunto nem chegou a ser avaliado pelo comitê do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Um modelo da Embraer chegou a ser avaliado. Embraer / Divulgação