Técnico do Juventude traça objetivo para as 12 primeiras rodadas do Brasileirão

Treinador tem 19 jogos com o Juventude desde que assumiu o time. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

De olho no próximo adversário do Brasileirão, o Juventude terá uma semana de treinos para enfrentar o Botafogo, sábado (5), às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O rival entra em campo nesta quarta-feira (2) pela Copa Libertadores da América, às 21h30min. A equipe carioca enfrenta o Universidad do Chile, fora de casa, e enfrentará uma longa viagem.

O técnico Fábio Matias poderá observar o atual campeão da América. A dúvida é se o time de John Textor irá com força máxima ou poupará alguns jogadores do duelo com o Verdão, pois na terça-feira que vem enfrenta o Carabobo, também pela competição internacional.

O Juventude acompanha a missão do Botafogo em solo chileno, mas treina para fazer ajustes pontuais depois de uma estreia positiva na Série A, com um triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória. O comandante alviverde tem um raro período prolongado para trabalhar o time.

— Acaba sendo uma vantagem porque você tem semana cheia pra trabalhar no sistema, agora mais uma semana cheia contra o Botafogo. Temos uma meta também interna até a primeira parada, que é o Mundial. Então até essa primeira parada é fundamental pontuarmos, fazermos uma boa competição, estarmos num nível legal pra que daí a gente tenha novamente um intervalo e um tempo pra treinar — destacou Fábio Matias.

O Brasileirão terá uma parada depois da 12ª rodada, pois neste ano será realizado o novo Mundial de Clubes da Fifa. Assim, os times terão mais de um mês de treinamentos, algo que nem na pré-temporada o grupo teve. Até o período de recesso, o treinador estipulou uma meta:

— Daqui a pouco também tem a opção de agregar mais jogadores de qualidade dentro do plantel. Abre uma nova janela muito parecida com a primeira que a gente teve o início do ano. São os objetivos nossos, de manter essa equipe e esse nível de atuação — finalizou.

As dificuldades elas vão vir em algum momento FÁBIO MATIAS Técnico Juventude

Em um campeonato longo, diversas dificuldades irão surgir ao longo do ano, como lesões, desfalques por cartões e equipes com poder de investimento muito maior. Assim, o Juventude tem que aproveitar ao máximo o começo da competição para somar os pontos necessários para cumprir o primeiro desafio, de se manter na elite.