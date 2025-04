Contra seu ex-clube, Fábio Matias completará 20º jogo no comando do Juventude

Fábio Matias chegou ao Juventude no segundo semestre de 2024. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A semana será diferente para o técnico do Juventude. Fábio Matias irá reencontrar o seu ex-clube, onde iniciou a temporada que culminou com o título da Copa do Libertadores da América de 2024.

Ele não esteve no último jogo do título, foi desligado bem antes. Contudo, foi Matias quem deu o pontapé inicial na campanha vitoriosa da Estrela Solitária. Ele comandou a equipe do Estádio Nilton Santos em quatro jogos pela Libertadores.

Inclusive, Matias recebeu a medalha de campeão em março deste ano. Ela demorou, mas chegou até as mãos do treinador que iniciou os trabalhos na campanha.

Depois que teve o anúncio da sua saída da equipe do Rio de Janeiro, Fábio Matias assumiu o Juventude em meio ao Brasileirão e conseguiu recuperar o bom futebol do time alviverde. O DNA de equipe é uma característica do treinador.

— Quando o cara está há muito tempo ele vai perdendo identidade. E não é isso que a gente vê aqui. Cada dia mais, atletas que estão aqui dentro com a identidade forte e aqueles que estão chegando são obrigados também pelo perfil que a gente tem escolhido a encarar essa identidade e entrarem nesse processo — analisou Fábio Marias.

O técnico do Juventude está prestes a completar 20 jogos pelo clube. A partida que marcará esse momento será contra o Botafogo, pelo Brasileirão. O confronto será sábado (5), às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.