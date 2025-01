Diretor-executivo do Juventude atualiza busca por reforços e a possibilidade de venda de Danilo Boza

Enquanto o elenco do Juventude realiza a pré-temporada, fora de campo, o departamento de futebol segue em busca de algumas peças para encaminhar o grupo para o início de 2025. Depois de fechar 12 contratações, os dirigentes alviverdes ainda querem quatro peças no mercado .

O cenário atual no Brasil mostra muitos clubes correndo atrás de soluções para reforçar seus elencos neste início de temporada. Rondinelli destacou que a agilidade na contratação do goleiro Gustavo, do Criciúma, evitou que o atleta fosse negociado para o Mirassol . O clube de São Paulo, que disputará o Brasileirão 2025, buscou informações do atleta um dia após o acerto com o Juventude.

Renovação de Danilo Boza

Depois de uma conversa inicial, dirigentes e jogador decidiram aguardar o fechamento da primeira janela de transferências para confirmarem a renovação do vínculo. Mas mediante a uma proposta interessante aos dois, não está descartada uma venda do atleta .

— Esgotando esse período inicial da janela, imagino que até o final do mês a gente pode estar conversando novamente com o Boza sobre uma renovação. Ele sabe do interesse do Juventude, mas ao mesmo tempo é um jogador que tem as suas ambições, principalmente de jogar fora do Brasil. Então, o dia que o Juventude receber uma proposta significativa, seja por qualquer um dos jogadores, a gente sempre vai avaliar — completou Rondinelli.