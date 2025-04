Deriva ameaça alternativa do RS para diversificar e crescer: é preciso apertar controles

Diagnosticada como um remédio para o baixo crescimento do Rio Grande do Sul , a diversidade da economia gaúcha está sob de ataque . O uso de herbicidas hormonais nas lavouras de soja afeta outras culturas, como uva , oliva e noz-pecã, por deriva. O problema é que o mais conhecido desses produtos, o 2,4-D , é transportado pelo vento por má aplicação.

O uso indiscriminado afeta até uma das grandes promessas de diversificação da atividade agroindustrial do Estado: o cultivo de oliveiras e a produção de azeite , justo quando o preço no mercado internacional faz valer o apelido de "ouro líquido" dado ao produto.

O cultivo de azeitona, alerta o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes, também enfrenta perdas. Conforme cálculo do Ibraoliva, há redução de até 50% em produção ao ano por deriva de 2,4-D .

— Não é só a questão de prejuízo financeiro, é cultural. É um problema recorrente dentro da fruticultura do Rio Grande do Sul, provocando até desistência. Possíveis investidores estão procurando áreas bem específicas longe de plantações de soja — diz Fernandes.

Conforme a economista Juliana Trece, do FGV Ibre, que conduziu um estudo sobre a economia do Estado nos últimos anos, o Rio Grande do Sul cresce menos do que Santa Catarina por ter problema grave nas contas públicas – a pesada dívida que obrigou à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal –, mas também por ser mais dependente da agricultura do que o Estado vizinho. Com riscos ambientais crescentes, a diversificação não é opção, é obrigação.