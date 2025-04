Os números de Luizinho Vieira, técnico do Caxias, na Série C do Brasileiro

Técnico Luizinho Vieira comandará o Caxias na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Luizinho Vieira terá a missão de levar o Caxias a uma boa campanha na Série C. O objetivo é o acesso. Nos últimos anos, o treinador comandou quatro equipes — Caxias será a quinta — na Terceira Divisão nacional. Em 2023, ele foi campeão com o Amazonas, ao chegar no decorrer da campanha.

Desde 2018, em quatro clubes diferentes, Luizinho Vieira participou de 69 jogos na Série C do Brasileiro, com 27 vitórias, 19 empates e 23 derrotas. Um aproveitamento de 48,3%. Ao todo, foram 91 gols marcados e 75 sofridos.

Confira as campanhas

2018 - Luverdense

Em 2018, Luizinho Vieira chegou ao Luverdense em abril e saiu em julho. O time tinha sido eliminado na semifinal do campeonato mato-grossense. Ao todo, foram 17 jogos entre Série C, Copa Verde e Copa do Brasil. Cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas, pouco mais de 37% de aproveitamento dos pontos disputados.

Somente na competição nacional, ele comandou o time em 14 partidas, com quatro vitórias, três empates e sete derrotas. 35,7% de aproveitamento.

O time ficou seis jogos sem vitórias, e ele acabou demitido dois dias após a derrota por 2 a 0 para o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Na época, o Luverdense estava na sétima colocação no Grupo B com 15 pontos. A fórmula tinha dois grupos com 10 times.

2020 - Volta Redonda

Luizinho Vieira chegou ao Volta Redonda em novembro de 2019. No Campeonato Carioca, a equipe chegou às semifinais da Taça Guanabara e da Taça Rio e conseguiu uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte.

Na Série C, ele pediu desligamento do cargo após a derrota por 1 a 0 para o Tombense. Esse foi oitavo jogo seguido sem vitórias na Série C.

A equipe começou bem a competição e chegou até a liderar o grupo B. No entanto, a saída da zona de classificação e os oito jogos de jejum pesaram para a saída do treinador.

Em 12 jogos na competição, foram três vitórias, cinco empates e quatro derrotas. 38,9% de aproveitamento. A equipe estava na sexta colocação com 14 pontos. A fórmula tinha dois grupos com 10 times.

2022 e 2023 - Ypiranga

Em 2022, o treinador fez sua primeira temporada no Ypiranga e levou o time à final do Gauchão. Na decisão, perdeu o título para o Grêmio.

Depois, na Série C, foram 19 jogos, sete vitórias, sete empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 49,1%. A equipe terminou a primeira fase na 10ª posição e foi eliminada. Em 2022, a competição foi disputada por 20 clubes que, na primeira fase, se enfrentavam em turno único. Os oito melhores colocados se classificavam à segunda fase.

Em 2023, ele chegou a semifinal do Estadual, sendo superado pelo Grêmio. Entretanto, com a seca de resultados positivos, deixou o comando técnico ao final da 12ª rodada da Série C, após quatro vitórias, três empates e cinco derrotas, 41,7% de aproveitamento. Em 2023, a fórmula do ano anterior se repetiu.

2023 - Amazonas

No Amazonas, o título. Foram cinco vitórias e um empate. Luizinho Vieira ficou invicto no comando do Amazonas na competição e levou equipe a conquistar o título inédito de uma divisão do Brasileirão para o futebol amazonense.