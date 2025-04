"Meu momento de carreira é de afirmação", avalia técnico do Juventude antes de enfrentar o Botafogo

Técnico Fábio Matias completará 20 jogos oficiais pelo Juventude diante do Botafogo. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Juventude e Fábio Matias se completam neste momento. O clube busca a afirmação na Série A do Brasileirão, e o treinador também. o comandante já mostrou ter conhecimento dentro e fora de campo.

Por muito tempo, Matias trabalhou na formação de atletas. Agora, ele quer dar um salto, assim como o Juventude, entre os grande do país.

— O meu momento hoje de carreira é o de afirmação, a gente precisa ainda afirmar realmente, que transcendeu a passagem de todo o processo de treinador de base, profissional, tudo isso. É que hoje a mídia enxerga você porque está no Juventude, no cenário da Série A, mas o trabalho já vem sendo feito há algum tempo. Eu não fui um grande jogador de futebol, mas uma pessoa que trabalho com futebol desde 2001, desde os meus 21 anos. Comecei a trabalhar com futebol, como treinador, em 2008 — comentou o treinador Fábio Matias.

O comandante assumiu o Juventude no fim de 2024 com o objetivo de recuperar o time e livrar do rebaixamento. Ele conseguiu, e com uma rodada de antecedência. Agora, neste sábado (5), às 21h, o Juventude encara o Botafogo, campeão da América e do Brasileirão. O jogo é válido pela segunda rodada da competição. Nada melhor para se afirmar do que derrubar um multicampeão.

— A afirmação é você ter resultado, a ter um bom trabalho. A afirmação é as pessoas enxergarem aquilo que você faz em relação à equipe, modelo e gestão, principalmente de atletas. O grande cenário hoje, eu acho, de futebol profissional, é você ter 50% de gestão e 50% de capacidade de ser bom naquilo que você faz. Hoje a gente está muito feliz por aquilo que tem sido feito em relação ao clube — completou o treinador.

Um clube que tem cumprido tudo aquilo que tem acordado, isso eu acho muito importante com atletas, com comissão e com staff FÁBIO MATIAS Técnico do Juventude

Fábio Matias também avalia que o Juventude vem na mesma batida da afirmação. Logo após retornar à Série A, o clube focou na sua infraestrutura que estava defasada se comparada com outros da elite. Agora, também começa a fazer movimentos de aquisição de jogadores.

— O clube ainda está no processo, vocês veem toda a estrutura que está sendo organizada. O quanto o clube evoluiu estruturalmente. Então ainda é um processo de construção e afirmação. Por que eu falo afirmação? Afirmação é você ter a permanência na Série A de Brasileiro. A construção é o que o clube vem fazendo nos últimos dois, três anos. É um clube solidificado financeiramente — declarou o treinador, que concluiu: