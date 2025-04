Novo posicionamento de Fernando dá "sobrevida" a Rafael Borré no ataque do Inter

Rafael Borré deve ficar no banco contra o Cruzeiro, neste domingo (6), mas tem a confiança do técnico Roger Machado Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Apesar do bom momento de Enner Valencia, Rafael Borré ganhou uma “sobrevida” no ataque do Inter. Contra o Cruzeiro, neste domingo (6), o titular será o equatoriano. Porém, em função do novo posicionamento do volante Fernando, o colombiano deve seguir como uma peça assídua na equipe, retomando a titularidade nas partidas seguintes.

Isso ocorre porque o técnico Roger Machado vem constantemente recuando o ex-jogador do Manchester City para a zaga, formando uma linha de cinco defensores, o que acaba “esvaziando” o meio-campo. E, na avaliação do treinador, Rafael Borré tem mais vocação do que Enner Valencia para recuar e preencher o setor.

Por isso, quando Fernando se junta a Juninho e Vitão no sistema defensivo, a ideia é que Rafael Borré recue e se aproxime de Bruno Henrique e Alan Patrick, sendo uma espécie de “meia-atacante” em alguns momentos, dando liberdade para os pontas Vitinho e Wesley invadirem a área adversária.

Isso já ocorreu, por exemplo, no empate por 1 a 1 com o Bahia, na quinta (3), em Salvador.

— A ideia era ter na figura do Borré um pouco mais de sustentação porque, com a linha de cinco defensores, eu tenho dois pontas ao lado do meu primeiro volante. Daí, com a sustentação do Borré, eu poderia contra-atacar com os jogadores de lado — explicou Roger, após o jogo.

No entendimento do treinador, Rafael Borré é especialista em tabelar com os meias para gerar superioridade numérica sobre os adversários, o chamado “jogo apoiado” ou “jogo de associação”. No Eintracht Frankurt-ALE, por exemplo, o colombiano chegou a atuar ocasionalmente como meia-atacante.

Já Enner Valencia é considerado um atleta com outro perfil, eficiente para jogar mais próximo da grande área e aproveitar com a sua velocidade as bolas lançadas nas costas da zaga, o chamado “jogo de profundidade”.

Por isso, ainda que Enner Valencia esteja em um melhor momento, é provável que Rafael Borré siga sendo utilizado de forma regular, especialmente quando Roger quiser recuar Fernando e compor uma linha de cinco defensores.

Por isso, a tendência para os próximos jogos é de que o equatoriano e o colombiano façam um revezamento, a depender das características de cada adversário.