Com lesão, atacante encaminhado com o Caxias não permanece para a Série C

Guilherme Beléa pertence ao Cianorte e viria por empréstimo ao Caxias. Cianorte / Divulgação

O Caxias não terá Guilherme Beléa para a sequência da preparação visando a Série C. O atacante esteve em Caxias do Sul e teve uma lesão constatada no púbis. Como não passou nos exames, o clube desistiu, momentaneamente, da contratação do jogador para a disputa da competição nacional.

Não está descartado um novo negócio quando o atacante estiver recuperado. Esse é o segundo caso de atleta acertado com o Caxias que acaba não acertando por conta de lesão. Em fevereiro, durante o Gauchão, Éberth, 21 anos, do Coritiba, estava próximo de vestir a camisa grená. O atleta teve uma lesão muscular durante um treinamento no clube paranaense.

O atacante Guilherme Beléa, 23 anos, chegaria por empréstimo do Cianorte. Ele passou pelas categorias de base do Grêmio e lá permaneceu até 2021. Além disso, trabalhou em Ypiranga, São José-PoA, Brasil-Pel, Covilhã, de Portugal, Ponte Preta.

O único contratado que treinava com o grupo era o volante Paulinho Curuá, que recebeu uma proposta e deixou o Estádio Centenário.