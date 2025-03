Caxias perde volante e demonstra interesse em dois jogadores do Criciúma

Paulinho Curuá treinou na semana passada no CT Baixada Rubra. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Um dos possíveis reforços do Caxias para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro não permanece no clube para a competição nacional. O volante Paulinho Curuá, de 27 anos, está de saída, antes mesmo de ser anunciado oficialmente.

O jogador chegou a realizar os exames médicos e se apresentou na terça-feira (18) no Estádio Centenário, vindo por empréstimo do Remo. Inclusive treinou com o elenco na semana passada. No entanto, o volante recebeu uma proposta melhor da Portuguesa-SP e o clube paraense, detentor dos direitos do jogador, fez o negócio.

Curuá viria por empréstimo do Remo. Ele disputou o Paulistão A-2, pelo Grêmio Prudente. O volante ainda não tinha sido apresentado e nem anunciado oficialmente pelo clube.

Em contrapartida, o Caxias busca a contratação de dois reforços do Criciúma. O primeiro é o volante Eliedson, 22 anos, que disputou cinco jogos no Estadual. O outro é o atacante Eduardo Melo, 23, que fez um gol em seis partidas no catarinense. Ambos surgiram na base do Tigre, que analisa a possibilidade de emprestá-los ao Caxias.

Outros nomes que estão encaminhados são os atacantes Guilherme Beléa, 23 anos, do Cianorte e Andrew, 28, do Floresta-CE. Os dois são aguardados como reforços para a disputa da Série C.