Relembre como foram as últimas cinco estreias do Juventude no Brasileirão

Jean Carlos, camisa 20, marcou o gol de empate do Ju com o Criciúma na largada do Brasileirão 2024. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude vai dar a largada para a disputa do Campeonato Brasileiro neste sábado (29), contra o Vitória, no Alfredo Jaconi. Mas o Verdão não vence em estreias de Brasileirão desde a edição de 2006.

A última vitória na primeira rodada da maior competição de futebol do país ocorreu sobre o Paraná.

Nas últimas cinco estreias, o Ju teve apenas uma vitória, justamente no único duelo disputado em casa. No entanto, o clube fez campanhas equilibradas e até surpreendentes, como em 2004 quando terminou em sétimo lugar na tabela.

Confira como foram as últimas cinco estreias alviverdes:

Criciúma 1x1 Juventude, 13/04/2024

No retorno à Série A depois de 17 anos, o Juventude ficou no 1 a 1 com o Criciúma no Heriberto Hulse. Renato Kayzer, aos 34 minutos do primeiro tempo abriu o placar para os donos da casa. Jean Carlos, aos 18 minutos do segundo tempo, deixou tudo igual num chutaço indefensável.

O Ju, do técnico Roger Machado, atuou com: Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque (Thiaguinho), Jadson, Nenê (Marcelinho) e Jean Carlos; Lucas Barbosa (Rildo) e Gilberto (Erick).

Corinthians 1x0 Juventude, 13/05/2007

O Corinthians venceu o Juventude no Morumbi por 1 a 0, na largada do Brasileirão 2007. O gol foi marcado pelo atacante Finazzi. O Ju acabaria a competição rebaixado, em 18º, com 41 pontos.

Ivo Wortmann escalou o time com: Michel Alves; Michel, Ricardo, Cedrola e Márcio Azevedo; Radamés, Lauro, William (Gabriel) e Veiga; Juliano (Ivo) e Da Silva.

Juventude 1x0 Paraná, 15/04/2006

Mesmo com forte neblina, Ju derrotou o Paraná na estreia do Brasileirão 2006, no Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Verdão começou o Brasileirão 2006 com pé direito e debaixo de neblina. Com gol marcado pelo estreante Fabrício, a equipe de Hélio dos Anjos venceu o Paraná por 1 a 0, no Alfredo Jaconi. O Juventude terminou a competição em 14º lugar, com 47 pontos.

O Ju foi escalado com: André; Raulen, Fabrício (Rafael), Igor e Zé Rodolpho; Vanderson, Walker, Lauro e Wellington; Giancarlo (Renan) e Éder Ceccon (Felipe).

Corinthians 2x2 Juventude, 24/04/2005

O Ju iniciou o Brasileirão 2005 com um bom resultado diante da equipe que viria ser a campeã, o Corinthians. Empate em 2 a 2 no Pacaembu. Naldo e Enílton marcaram para o Alviverde, enquanto Marcelo Mattos e Tevez fizeram para os paulistas.

O Verdão terminou a competição em 14º lugar, com 55 pontos. O campeonato foi disputado por 22 equipes e teve 42 rodadas.

Ivo Wortmann escalou o time com: Doni, Naldo, Camazolla e Chicão; Anderson (Daniel), Bruno Lança (Adriano), Leandro Moreno, William e Edu Silva; Zé Carlos e Enílton (Zé Rodolpho).

Cruzeiro 2x1 Juventude, 21/04/2003

Na melhor participação nas últimas edições do Brasileirão, o Juventude terminou o nacional de 2003 em sétimo lugar, com 70 pontos.

A competição teve 24 participantes e 46 rodadas. O Ju venceu 20 jogos. Mas na largada, a equipe de Ivo Wortmann perdeu para o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1.