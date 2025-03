Juventude oficializa contratações do artilheiro do Gauchão e de goleiro experiente

O Juventude anunciou oficialmente na tarde desta sexta-feira (28) as contratações do centroavante Galego, 25 anos, artilheiro do Gauchão 2025 pelo Ypiranga, e do goleiro Ruan Carneio, 35, do Figueirense. Os dois já foram regularizados e estão à disposição do técnico Fábio Matias para a estreia no Brasileirão neste sábado (29), contra o Vitória.