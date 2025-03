"Eu esperava ter feito mais gols", diz atacante do Caxias

Richard marcou dois gols com o Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O atacante Richard foi peça importante para o Caxias no começo de ano. Por conta das ausências devido às lesões, o jogador atuou em mais de uma função diferente. Numa autoavaliação, pode ajudar o time grená, mas esperava ter feito mais gols. Foram dois em 12 partidas realizadas.

— Eu esperava ter feito mais gols. Foram dois gols, mas eu queria ter feito muito mais. Por conta das lesões (do time), eu tive que jogar em outras posições como centroavante. Sou um cara que já joguei ali, mas não como foi nesse Campeonato Gaúcho. Com certeza, o meu principal objetivo é ajudar o clube e o grupo. A gente fez um Campeonato Gaúcho bom e conseguimos os objetivos na Copa do Brasil também. Então, acho que agora com a volta de outros jogadores, podemos nos adaptar nas nossas posições — comentou Richard.

Durante o Gauchão, Richard ficou marcado por um episódio diante do São Luiz, na vitória por 1 a 0, no Estádio Centenário, e com a classificação encaminhada para a fase semifinal. O torcedor vaiou a equipe e, na oportunidade, o jogador retrucou. Tudo isso ficou no passado.

— As cobranças são normais. Faz parte, a gente encara isso como uma motivação para melhorar individualmente e coletivamente, não só aqui como em qualquer lugar a gente vai ser cobrado. Isso motiva. Eu não costumo olhar redes sociais, não costumo olhar as coisas, mas sei o que eu tenho que melhorar. Cada jogador sabe disso. Sabemos das cobranças que teve e o torcedor tem a razão dele de cobrar mesmo e temos que aceitar e ir em busca da melhora cada dia mais — disse o jogador.

Série C

Antes de pensar no acesso para a Série B, o discurso é buscar a classificação.

— A gente vai passo a passo. O principal objetivo é ter uma pontuação tranquila, depois ir em busca do G-8 e ir passo a passo até a gente conseguir o tão sonhado acesso à Série B. Pés no chão, tranquilidade, que as coisas vão acontecer. Temos que estar preparados para fazer um grande campeonato — analisou o atleta, que finalizou: