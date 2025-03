Caxias confirma jogo-treino em preparação para a Série C do Brasileirão

Técnico Luizinho Vieira poderá observar o time diante do Sindicato dos Atletas, no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias realiza, na próxima segunda-feira (31), às 16h, mais um teste em preparação para a Série C do Campeonato. O técnico Luizinho Vieira poderá observar o time diante do Sindicato dos Atletas, no CT Baixada Rubra. A atividade será com portões fechados.

O treinador ainda não conta com todo o elenco à disposição para os treinamentos na intertemporada em preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro.

O volante Vini Guedes está próximo de retornar, após uma torção no tornozelo direito há duas semanas. Ele foi ausência no primeiro teste diante do Criciúma.

O centroavante Welder sofreu com lesões neste começo de temporada e participou somente de três partidas. O jogador está na fase final de aprimoramento físico para estar à disposição do técnico Luizinho Vieira.

Por último, o volante Mantuan teve uma lesão leve no adutor da coxa direita nos últimos e deve retornar aos treinos na próxima semana. Durante o Gauchão, o meio-campista também ficou de fora de algumas partidas por conta de um problema clínico.

Um possível time para o jogo-treino tem: Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes), Alisson, Lucas Cunha e Kelvin (Marcelo Nunes); Cuiabá, Lorran, Tomas Bastos e Calyson; Iago e Richard (Welder).

O último teste deve acontecer no sábado (5), diante do São José-PoA, no Estádio Centenário.