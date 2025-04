Técnico Fábio Matias celebra quebra de tabu de 19 anos do Juventude na Série A

Técnico Fábio Matias levou o Juventude até as semifinais do Gauchão no começo desta temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude começou o Campeonato Brasileiro Série A de 2025 com o pé direito, conquistando um triunfo, por 2 a 0 diante do Vitória, na primeira rodada, fato que não acontecia desde 2006. Sob o comando do técnico Fábio Matias, a equipe alviverde fez uma boa apresentação e venceu com autoridade do time de Salvador-BA.

— Estamos muito felizes por vencer a estreia da primeira divisão do Brasileirão após 19 anos. Lembrando que este é o segundo tabu que a gente quebra no ano, pois também teve o tabu relacionado ao clássico Ca-Ju, que após muitos anos a gente conquistou uma vitória na casa do rival. Essas coisas fazem com que a gente inicie o Campeonato Brasileiro também de uma forma muito boa, visando os objetivos. Ano passado conseguimos a permanência no Brasileirão com uma a rodada de antecedência, então aos poucos a gente tem feito coisas positivas em busca dos objetivos do clube no Brasileiro — afirmou Fábio Matias.

Além da vitória na estreia, o Juventude também ostenta uma invencibilidade de seis partidas jogando em seu estádio, o Alfredo Jaconi. A força da equipe jogando em casa tem sido um fator determinante para os bons resultados, transformando o estádio em um verdadeiro caldeirão e dificultando a vida dos adversários. Ypiranga, Guarani de Bagé, Grêmio (duas vezes), São José e o próprio Vitória foram as vítimas do Verdão no Jaconi.

— Sobre a invencibilidade, é algo que tem que ser muito forte dentro do nosso trabalho; com muita coerência, muita postura e muita atitude de equipe. Deve ser algo que faça que os adversários entendam que aqui é muito difícil de se jogar, e é em cima disso que a gente tem trabalhado. É óbvio também precisamos buscar um comportamento parecido quando jogar fora de casa, esse também é um dos objetivos, mas principalmente quando termos a torcida do nosso lado. O fundamental é a torcida entender isso e estar cada vez mais presente, nos apoiando ao longo da temporada — afirmou Fábio Matias.

Com um início de temporada promissor, o Juventude agora se prepara para os próximos desafios no Campeonato Brasileiro Série A.

A equipe Jaconera entra em campo no próximo sábado (5), diante do Botafogo, em partida disputado no Estádio Nilton Santos. O jogo será marcado pelo reencontro do treinador com a equipe carioca. Matias comandou os alvinegros em quatro jogos na Copa Libertadores da América. Após a conquista do título, o treinador também recebeu uma medalha de campeão.

ÚLTIMAS SEIS ESTREIAS NA SÉRIE A