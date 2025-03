Conheça os atacantes que devem reforçar o Caxias na Série C

Willen Mota tem grande experiência no futebol internacional. Bangkok United / Divulgação

O Caxias nunca escondeu o desejo de contratar mais atacantes para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Por isso, o departamento de futebol tem buscado alternativas no mercado. Dois nomes estão na pauta grená e próximos da confirmação: Willen Mota, do Água Santa, e Douglas Skilo, do Santa Cruz.

O primeiro nome é Willen Mota. O centroavante carioca tem 33 anos. Destro, com 1m84cm, começou nas categorias de base do Vasco. Em 2009, estreou no time profissional. Depois, começou sua longa experiência no futebol internacional. Foram passagens pelo Portimonense, de Portugal, e Assyriska, da Suécia. Aos retornar ao Brasil em 2013, jogou pelo Bangu, Avaí, Capivariano e Portuguesa.

Após a segunda passagem no Brasil, voltou a atuar fora do país a partir de 2015. No futebol tailandês, vestiu a camisa do Songkhla United, Sisaket e Prachuap FC.

Além disso, jogou no Al-Batin, da Arábia Saudita e no Saham Club, dos Emirados Árabes. Neste ano, voltou ao Brasil e jogou o Paulistão pelo Água Santa, com oito jogos e dois gols.

Skilo

Douglas Skilo deixo o Santa Cruz, após a disputa do Pernambucano. Santa Cruz / Divulgação

Já o atacante Douglas Skilo, de 30 anos, rescindiu seu contrato com o Santa Cruz, clube que defendeu no campeonato estadual. Foram 10 jogos e um gol. No ano passado, conquistou o título da Série C pelo Volta Redonda. Entre suas características, a velocidade, podendo atuar tanto pelo lado direito, quanto no lado esquerdo.

Skilo conhece o futebol gaúcho. Ele é natural de Porto Alegre. Em 2015, começou sua trajetória profissional pelo Ipatinga, de Minas Gerais. Também atuou no Uberaba, Sergipe, Patrocinense, URT-MG, Ypiranga, Portuguesa-RJ, Bagé, Anápolis, Aimoré, Inter-SM, Caldense e Velo Clube, Volta Redonda, CSA, ABC e Volta Redonda.

No ano passado, começou no CSA. Foram apenas em cinco jogos. Depois foi para o ABC, e entrou em campo 17 vezes, com três gols e uma assistência. Em maio, retornou ao Volta Redonda, com 24 jogos, dois gols e o título da Série C.

Outros nomes

Três jogadores do Criciúma também seguem na pauta do Caxias. O volante Eliedson, 22 anos, que disputou cinco jogos no Estadual.

Além dele, o atacante Eduardo Melo, 23, que fez um gol em seis partidas no catarinense, e o outro atacante Petterson, 21 anos, que surgiu na base do São Paulo e já defendeu Bahia e Monte Azul. Neste ano, foram 12 jogos e três gols.