Caxias acerta prorrogação de contrato com três atletas para a Série C

Goleiros Thiago Coelho (C) e Ronaldo Zílio (D) tiveram seus vínculos renovados. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias acertou, nos últimos dias, a prorrogação de contrato com três jogadores do atual elenco. Os goleiros Thiago Coelho e Ronaldo Zílio, além do centroavante Gustavo Nescau. Com isso, os três serão opções para a disputa da Série C.

Thiago Coelho chegou ao Caxias em abril do ano passado. Foram 10 jogos em 2024. Nesta temporada, foi o escolhido para começar como titular. No entanto, sentiu o joelho esquerdo na véspera da segunda rodada do Gauchão diante do Grêmio. Ele teve uma lesão de menisco e passou por uma artroscopia. Depois de mais de quatro semanas, voltou aos trabalhos com bola e está à disposição para a Série C.

Ronaldo Zílio foi contratado neste ano, após defender Jequié, Brasil-Far, Criciúma e Operário-MS. Ele tinha contrato até o final do Campeonato Gaúcho de 2025. Ainda não atuou com a camisa grená.

Já Gustavo Nescau também é um dos contratados para a temporada 2025. Antes defendeu o Água Santa-SP e Ferroviária. Também teve passagens pelo Marília, Cuiabá, Albirex Negata-JAP. Neste ano, foram quatro jogos e um gol marcado com o Caxias.

Atualmente, o centroavante se recupera de lesão. Ele passou por uma cirurgia de menisco em fevereiro e ainda está no período de recuperação. O retorno de Nescau deve acontecer no final do mês de maio ou início de junho.

Outro nome que deve renovar com o Caxias é o centroavante Welder.