Quem saiu e quem pode chegar ao Caxias para a disputa da Série C

Caxias estreia na Série C no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias está na terceira semana de intertemporada de treinamentos para a Série C com poucas novidades no elenco. A direção de futebol busca de quatro a cinco reforços. No entanto, nenhum foi oficialmente confirmado até o momento.

O único contratado que treinava com o grupo era o volante Paulinho Curuá, que recebeu uma proposta e deixou o Estádio Centenário.

Curuá viria por empréstimo do Remo. O jogador chegou a treinar com o elenco grená durante cinco dias. Entretanto, a Portuguesa-SP sinalizou com uma proposta melhor para o Remo, que vendeu o jogador para o time paulista. Com isso, o volante deixou o Caxias e nem sequer foi apresentado oficialmente.

Em relação a reforços, o Caxias está acertado com dois atacantes. Andrew, 28 anos, que estava no Floresta-CE, e atua como extrema preferencialmente pelo lado direito. O jogador já está em Caxias do Sul e deve assinar contrato de dois anos. Ele surgiu nas categorias de base do Criciúma, em 2014, e lá permaneceu até 2020.

Natural de Nova Iguaçu-RJ, ele também defendeu, com rápidas passagens, o Paraná e o Brusque. No Figueirense ficou entre 2021 e 2023, com 84 partidas e nove gols.

No ano passado, foi para a Inter de Limeira, com 11 jogos e um gol. No mesmo ano se transferiu para o Floresta. O atacante enfrentou o Caxias, no dia 30 de junho, na derrota grená por 2 a 1, no Ceará. Ele começou como titular e foi substituído na segunda etapa.

O atacante Guilherme Beléa, 23 anos, deve chegar por empréstimo do Cianorte. Ele tem passagens pelas categorias de base do Grêmio e lá permaneceu até 2021. Além disso, trabalhou em Ypiranga, São José-PoA, Brasil-Pel, Covilhã, de Portugal, Ponte Preta.

O volante Eliedson, 22 anos, é o atacante Eduardo Melo, 23, pertencem ao Criciúma. Ambos surgiram na base do Tigre e são nomes que podem aparecer no Estádio Centenário.

Elenco atual

Dos 29 jogadores que terminaram o Gauchão e Copa do Brasil no elenco do Caxias, nenhum saiu ou foi negociado, por enquanto.

O centroavante Gustavo Nescau passou por uma cirurgia de menisco em fevereiro e ainda está no período de recuperação. O retorno deve acontecer no final do mês de maio ou início de junho.

O volante Vini Guedes está na fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo. O jogador não apresentou uma lesão mais grave e realiza a transição física.