"Sempre tem surpresa", diz goleiro do Caxias sobre a Série C

Victor Golas deve começar a Série C como titular do Caxias. Luiz Erbes / SER Caxias/Divulgação

A Série C é sempre assunto no Estádio Centenário. O Caxias começa a disputa da competição nacional no mês de abril. Até lá, muito treinamento e expectativa pela chegada de mais reforços.

Os adversários do Caxias na Série C são Náutico, CSA, Figueirense, Tombense, Confiança, ABC, Floresta, São Bernardo, Londrina, Ypiranga, Botafogo-PB, Anápolis, Retrô, Itabaiana, Maringá, Brusque, Guarani, Ponte Preta e Ituano.

Quem são os favoritos e aqueles que despontam como azarões? O goleiro Victor Golas, 34 anos, um dos mais experientes do elenco grená comentou sobre isso.

— Sempre tem surpresa. Se a gente for ver as últimas séries C, sempre houve surpresas e muitas vezes quem a gente conta como favorito ou quem desponta logo no começo como favorito perde o gás no final. Sempre tem aquele que entra na última rodada e acaba subindo. Então, eu sinceramente acho que vai ser desde que eu acompanho a Série C, a mais difícil dos últimos anos. É difícil apontar um ou outro porque a gente tira como base o estadual e cada um tem suas particularidades. Eu vejo uma grande dificuldade em apontar A, B ou C — disse o goleiro, que completou sobre os adversários:

— Nós sabemos que os estaduais servem de base para algumas informações, mas não são preponderantes. Existem equipes que vão muito bem nos estaduais e a Série C é um campeonato muito específico, que chegam nos estaduais e sofrem, ou vice-versa, equipes que vão muito mal no estadual e chegam na Série C e se destacam. A gente tem observado, pensando na Série C, mas por ser um campeonato muito específico, creio que vai haver surpresas.

Titularidade e intertemporada

Victor Golas assumiu a camisa 1 do Caxias durante o Campeonato Gaúcho. Thiago Coelho teve uma lesão no começo da temporada e perdeu o posto. Recuperado, o goleiro disputará a vaga com Golas.

— O Caxias não tem titular, não só no gol, mas em todas as posições. Se você for reparar para cada posição, tem dois, três, ou no caso de goleiros, tem quatro muito bons. Então, para quem for a titularidade vai estar muito bem entregue e sei que quem vai sair ganhando é o Caxias — avaliou Golas, que também falou sobre o longo período de intertemporada: