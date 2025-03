Como está a recuperação dos jogadores machucados no Caxias

Mantuan teve uma lesão na coxa direita, mas deve retornar nos próximos dias. Porthus Junior / Agencia RBS

O grande problema do Caxias durante a primeira parte do ano, no Campeonato Gaúcho, principalmente, foi o alto número de jogadores lesionados. O técnico Luizinho Vieira teve problemas para escalar o time ideal no Estadual. O período de intertemporada para a Série C tem ajudado na recuperação.

— Tem muito trabalho dentro do Caxias, não só dos atletas, do grupo, da comissão, mas também da diretoria. Então, a gente segue o planejamento e eu estou muito mais otimista em relação à competição que a gente tem que fazer — disse o técnico Luizinho Vieira, após o último jogo oficial diante do Fluminense na Copa do Brasil.

Os lateral-direito Ronei, o lateral-esquerdo Kelvin e o atacante Gabriel Lima, ausências no primeiro e único teste até aqui contra o Criciúma já estão recuperados e treinam normalmente com o elenco visando a estreia na Série C diante do Floresta-CE, no dia 12 ou 13 de abril, no Estádio Centenário.

O volante Vini Guedes, que teve uma torção no tornozelo direito há duas semanas, já está no processo de transição física e deve voltar aos treinos nos próximos dias. Ele foi titular do time na primeira parte do ano.

O centroavante Welder sofreu com lesões neste começo de temporada e participou somente de três partidas. O jogador está na fase final de aprimoramento físico para estar à disposição do treinador.

Por último, o volante Mantuan teve uma lesão leve no adutor da coxa direita nos últimos e deve retornar aos treinos na próxima semana. Durante o Gauchão, o meio-campista também ficou de fora de algumas partidas por conta de um problema clínico.