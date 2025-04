Caxias Basquete é dominado pelo Franca e sofre dura derrota no NBB

No dia 9, quarta-feira, encara o Mogi, no Ginásio do Sesi. Dois dias depois, recebe o São José. Depois, serão mais dois compromissos fora de casa para terminar a primeira fase, contra Corinthians e Pinheiros.

Diante do Franca, o início dos visitantes até foi promissor, com uma defesa forte e boas jogadas no ataque. O placar chegou a estar em 10 a 9. Porém, nos três últimos minutos do primeiro quarto, os erros ofensivos do Caxias, combinados com a força dos paulistas no contra-ataque, mostrou-se letal. Foram 11 pontos seguidos dos atuais campeões do NBB e o período fechou em 31 a 14.