Caxias anuncia o primeiro reforço para a Série C do Brasileiro

Andrew foi anunciado oficialmente pelo Grená. Arte Caxias / Divulgação

O Caxias anunciou, nesta segunda-feira (31), o primeiro contratado para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Andrew, 28 anos, que estava no Floresta-CE.

Andrew é um extrema que atua preferencialmente pelo lado direito. O jogador surgiu nas categorias de base do Criciúma, em 2014, e lá permaneceu até 2020, com 116 jogos e 13 gols.

Natural de Nova Iguaçu-RJ, ele também defendeu, com rápidas passagens, o Paraná e o Brusque. No Figueirense ficou entre 2021 e 2023, com 84 partidas e nove gols.

No ano passado, foi para a Inter de Limeira, com 11 jogos e um gol. No mesmo ano se transferiu para o Floresta. O atacante enfrentou o Caxias, no dia 30 de junho, na derrota grená por 2 a 1, no Ceará. Ele começou como titular e foi substituído na segunda etapa.

Nesta segunda, ele participou do jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas e marcou um dos quatros gols da equipe na vitória por 4 a 0.

Willen Mota, 33 anos, que estava no Água Santa e Douglas Skilo, 30, que rescindiu com o Santa Cruz, devem ser os próximos confirmados.

Três jogadores do Criciúma também devem chegar por empréstimo: o volante Eliedson, 22 anos, e os atacantes Eduardo Melo, 23, e Petterson, 21. O último surgiu na base do São Paulo.

Ficha Técnica:

Nome: Andrew Lucas Balbino Drummond (Andrew)

Data de Nascimento: 15/09/1996

Naturalidade: Nova Iguaçu (RJ)

Posição: Atacante

Altura: 1m72cm

Último clube: Floresta