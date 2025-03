Fora de casa, Caxias Basquete enfrenta o Bauru neste sábado pelo NBB

Equipe de Shamell (D) busca a terceira vitória longe de casa Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete disputa neste sábado (29) a segunda das três partidas que tem em sequência longe de casa. O adversário será o Bauru, às 18h, no Ginásio Panela de Pressão. O jogo terá transmissão pelo Youtube do NBB.

Após a derrota para o líder Minas, na quarta-feira, em Belo Horizonte, combinada com a vitória do Pato Basquete sobre o Paulistano, o Caxias caiu uma posição e está em 15º no NBB 2024/2025.

Mesmo que permaneça na zona de classificação aos playoffs, o time busca, pelo menos, um resultado positivo como visitante para ter uma vantagem mais confortável em relação aos adversários diretos. Hoje, a campanha é de 10 vitórias e 18 derrotas. Pato e São Paulo estão logo à frente.

Na segunda-feira, o Caxias Basquete ainda vai enfrentar o Franca, também no interior paulista. Depois, terá dois duelos decisivos em casa, contra Mogi e São José, nos dias 9 e 11 de abril, no Ginásio do Sesi.