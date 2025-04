Novo posicionamento da Rede SIM inclui segmentação de lojas nos postos de combustíveis

Para alinhar de forma estratégica a marca aos novos comportamentos e expectativas dos consumidores, a SIM Rede acaba de apresentar um novo posicionamento. A ideia com o slogan "Sempre aqui para você" é levar em conta as necessidades e o tempo que os clientes têm disponível.

Por isso, o reposicionamento contempla a segmentação das lojas da rede, que serão identificadas com marcas complementares a partir dos próximos meses. As lojas conceito SIM, por exemplo, irão oferecer a experiência completa das conveniências, com refeições rápidas, produtos essenciais, bebidas, presentes, cafés e lanches.

Já a SIM Agora é voltada para quem precisa de uma parada curta sem perder o ritmo. O mix de produtos foca em bebidas não alcoólicas, cafés frescos e lanches rápidos. Esse novo conceito já começou a ganhar forma com a primeira unidade inaugurada no SIM São Ciro, em Caxias do Sul. O plano de expansão prevê 30 lojas até o fim do ano.