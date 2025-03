Em busca de reforços, Caxias define testes e encaminha permanência de atacante

Welder é uma das opções do técnico Luizinho Vieira para o ataque. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias inicia, nesta segunda-feira (24), a terceira semana de intertemporada para o Campeonato Brasileiro da Série C. Até o momento, o técnico Luizinho Vieira observou o time em um jogo-treino diante do Criciúma.

No entanto, mais dois testes estão programados. Além disso, está em andamento a busca por reforços e o clube deve renovar o contrato de um centroavante.

O Caxias deve fazer um jogo-treino no próximo sábado (29), ainda sem adversário definido. No final de semana seguinte, dia 5, a equipe grená enfrenta o São José, às 16h, no Estádio Centenário, provavelmente o último antes da estreia na Série C, diante do Floresta.

Além do planejamento de jogos-treinos, o Caxias também busca reforços e a permanência de jogadores em fim de contrato. O centroavante Welder deve permanecer para a Série C. Com vínculo encerrando em abril, o jogador e o clube devem prorrogar o vínculo. O camisa 9 chegou ao clube durante a Série C do ano passado. Até agora, são 12 jogos e um gol.

Quanto a reforços, o atacante Guilherme Beléa, 23 anos, do Cianorte, está próximo de ser confirmado. Outro nome perto é o atacante Andrew, 28, do Floresta-CE. O volante Paulinho Curuá, de 27 anos, que estava emprestado pelo Remo ao Grêmio Prudente, na disputa do Paulistão A-2, já treina no Estádio Centenário.