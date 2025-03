Volante admite sondagens e comemora afirmação no Caxias

Pedro Cuiabá em treinamento no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O grande objetivo de qualquer profissional no futebol é buscar uma sequência de jogos e a afirmação como titular. O volante Pedro Cuiabá atingiu essa meta durante os primeiros meses de 2025 no Caxias. Em 11 partidas, sendo 10 como titular, Cuiabá fez um gol e tornou-se peça importante do meio-campo do time comandado pelo técnico Luizinho Vieira.

— Foi muito importante esse Gauchão pra mim. Foi uma afirmação esse começo de temporada. Eu estou aqui há três anos e essa é a primeira vez que eu estou tendo uma sequência de jogos. Então, agradecer ao Luizinho Vieira pelas oportunidades. Quanto mais a gente joga, melhor a gente fica, mais entrosado com os companheiros. Isso pra mim foi muito importante, espero continuar evoluindo e ajudando o Caxias — comentou o volante em entrevista coletiva.

A boa fase no Caxias despertou interesse de outros clubes no volante. Há algumas semanas, o Cuiabá, equipe da Série B, tentou contratar o jogador e sinalizou com a possibilidade de uma proposta. No entanto, a negociação não evoluiu. O jogador tem contrato até o final de 2025 com o Caxias.

— Eu acho que meu desempenho foi muito bom. Fico feliz por isso. Temos que sempre estar buscando a evolução. Eu me cobro muito pra isso. Apareceram algumas sondagens, não posso negar. Mas isso aí está com meus empresários. Estou muito feliz aqui, principalmente pelo momento que eu estou vivendo no clube. Sou muito grato ao Caxias por tudo. Espero que a gente possa fazer um bom ano — admitiu Cuiabá, que completou sobre o que ainda precisa evoluir:

— A gente sempre tem margem pra evolução. Eu sou um cara que me cobro muito. Eu, particularmente, tenho um jogo defensivo muito bom na parte de marcação, mas sempre estou me cobrando com a bola, jogar mais, sempre aparecer mais na frente finalizando. Então, é isso que eu me cobro durante os treinos, sempre aparecer ali e finalizar. Esse é o diferencial do volante, não só marcar, jogar também. E é isso que eu estou buscando evoluir mais ainda.

Preparação para a Série C

O Caxias segue sua preparação para a Série C. Um período grande de treinos, algo que não teve durante o Campeonato Gaúcho por conta da sequência de jogos.

— Eu acho que essas semanas de treinamento vai ser muito importante, pra a gente ajustar algumas coisas que pecamos durante o Gauchão e para dar minutagem também pra alguns atletas que não tiveram tanto e alguns que estão voltando de lesão. Então, eu acho que esse tempo que a gente tem pra se preparar pra Série C tá sendo muito bom e vai ser melhor ainda pra gente chegar muito bem preparado — avaliou Cuiabá, que completou:

— Nós sempre queremos estar jogando. O jogo é onde a gente gosta de estar, mas esse período de treinamento é muito bom, porque quando começa a competição, muitas das vezes, a gente não tinha tempo pra trabalhar pra corrigir alguns erros. Então, eu vejo como muito positivo esse tempo. Eu vejo pelo lado bom, pra corrigir os problemas e evoluir mais ainda.