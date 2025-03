Caxias busca contratação de atacante do Cianorte para a Série C

Beléa (E) disputou 12 jogos pelo Cianorte, neste ano. Cianorte / Divulgação

O Caxias continua em busca de reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Guilherme Beléa, 23 anos, do Cianorte, está próximo de ser confirmado como contratação para a disputa da competição nacional.

Beléa tem passagens pelas categorias de base do Grêmio e lá permaneceu até 2021. Além disso, trabalhou em Ypiranga, São José-PoA, Brasil-Pel, Covilhã, de Portugal, Ponte Preta.

Neste ano, o atacante disputou o Campeonato Paranaense pelo Cianorte. Foram 12 jogos e três gols marcados (contra Operário-PR, São Joseense e Cascavel). Em 2023, atuou no Rio Grande do Sul pelo São José e Brasil-Pel. No total, 24 jogos com cinco gols assinalados.

Além dele, o Caxias já acertou com o volante Paulinho Curuá, de 27 anos, que estava emprestado pelo Remo ao Grêmio Prudente, na disputa do Paulistão A-2. O atacante Andrew, 28, do Floresta-CE, está encaminhado e deve ser o próximo confirmado.